الاتحاد يدك شباك التعاون بثلاثية

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان المنصور
حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي جرت على ملعب الجوهرة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.
🎥 هدف الاتحاد الثالث
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/lImjPIEYU3
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 26, 2022
سجل الأنجولي هيلدر كوستا الهدف الأول للاتحاد ، ثم أضاف عبد الرزاق حمدالله هدفين في الدقيقتين 73 و90+9 من عمر اللقاء.
🎥 هدف الاتحاد الثاني
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/gzSToPhDey
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 26, 2022
بهذه النتيجة، رفع الفريق الاتحادي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد التعاون عند 20 نقطة في المركز الخامس.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ هيلدر كوستا
#️⃣ #الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/QUXeKpFdTz
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 26, 2022