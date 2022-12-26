الرياضة

الاتحاد يدك شباك التعاون بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      26 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان المنصور

حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي جرت على ملعب الجوهرة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن.

سجل الأنجولي هيلدر كوستا الهدف الأول للاتحاد ، ثم أضاف عبد الرزاق حمدالله هدفين في الدقيقتين 73 و90+9 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع الفريق الاتحادي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد التعاون عند 20 نقطة في المركز الخامس.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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