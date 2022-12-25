البلاد : متابعات

يعمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع كليات التميّز على استكمال الخطة التدريبية ضمن مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية موسى الكناني أن المتدربين والمتدربات أتموا التدريب العملي في أسواق الأسماك لمساري حلول وجسور في المشروع، إضافة إلى الرحلات البحرية للتدريب على الإبحار والصيد والصيانة لمساري بحار وفرسان في ينبع، وجدة، وجازان، وأملج، إضافة إلى الدمام والخبر.

وبين أن البرنامج الذي يستهدف تأهيل (3200) شاب وشابة، استعان بالخبرات الوطنية لنقل المعرفة للمتدربين في مجال الصيد والإبحار، وكذلك التعاون مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في مختلف المناطق للاستفادة من الخدمات المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.

وأكد الكناني على أهمية المشروع في توطين مهنة صيد الأسماك في المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يعد من المبادرات المهمة للمساهمة في خلق الوظائف المتعددة لتوطين مهنة الصيد، وتحسين الخدمات المساندة، ومساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء لتنمية قطاع صيد الأسماك وزيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج إلى استمرار التسجيل في البرنامج التدريبي لبناء وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك عبر بوابة التسجيل، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشروع سيتوسع في الفترة القادمة في عدة مناطق أخرى.