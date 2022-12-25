160 طالباً ينشرون مفهوم الوسطية

المدينة المنورة ـ البلاد

تطلق جامعة طيبة بالدينة المنورة اليوم فعاليات النسخة السابعة من برنامج “سفراء الوسطية” تحت شعار “الوطن حياة”، بمشاركة أكثر من 160 طالباً، يمثّلون 40 جامعة وكلية من مختلف مناطق المملكة.

ويهدف البرنامج الذي تقام فعالياته على مدار أربعة أيام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ووزارة الحج والعمرة إلى نشر مفهوم الوسطية والاعتدال بين الطلبة، وشحذ طاقاتهم وقدراتهم للعطاء، وتقديم مبادرات تسهم في تعميق مفهوم الوسطية، وتعزيز الولاء والانتماء الوطني لديهم.

وتشمل فعاليات برنامج “سفراء الوسطية” التي يحتضنها مركز المؤتمرات والاحتفالات بالجامعة عدة مبادرات وندوات ودورات تدريبية، ولقاءات حوارية تشمل موضوعاتها الأمن السيبراني، والوسطية في العالم الرقمي، والتسامح لغة العالم، ومبادرات لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، والوعي الفكري، بمشاركة عدد من الأكاديميين المتخصصين، كما يشمل البرنامج زيارات ميدانية وجولات سياحية في المعالم التاريخية بالمدينة المنورة.