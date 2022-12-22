شركة الرواد للأنظمة التقنية تعلن عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع الجديدة

أول مصنع سعودي متخصص في الشرق الأوسط

جدة : البلاد

أعلنت شركة الرواد للأنظمة التقنية (PTS) الشركة السعودية الرائدة في مجال الحلول الالكترونية الآمنة والموثوقة والمتكاملة، اليوم عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع الجديدة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بالمقر الرئيسي للشركة في جدة تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وبحضور وكيل المحافظ للتطوير والتقنية الأستاذ زياد بن بندر اليوسف، تزامناً مع احتفالات الشركة بالذكرى السنوية العاشرة.

وانطلاقاً من دعم البنية التحتية للمدفوعات الحكومية، ستشكل صناعة أجهزة نقاط البيع الجديدة خطوة كبيرة نحو الأمام لشركة الرواد للأنظمة التقنية وجهودها المستمرة لخلق شراكات أقوى وأكثر فعالية بين القطاعين العام والخاص. وستعمل هذه الأجهزة أيضًا كمساهم رئيسي في تطوير استراتيجية المحتوى المحلي لشركة الرواد للأنظمة التقنية والجهود المبذولة لنمو صناعة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على المدى الطويل.

وقد حدّدت الشركة هدفها للإنتاج السنوي مبدئياً بـ 120 ألف جهاز، وستعمل على تلبية احتياجات شركات التقنية المالية وجميع منافذ البيع بالتجزئة بمختلف أنواعها. ومع الأخذ في الاعتبار لهذه المهمة الرئيسة، يُتوقع أيضًا أن يوفر المنتج الجديد خلق فرص عمل للمواطنين خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعليقاً على هذه الانطلاقة قال معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك: ” تدشين خط انتاج أجهزة نقاط البيع في أول مصنع سعودي مصنع الرواد للأنظمة التقنية، هو أحد ثمار هذا التطور. حيث يعد قفزة نوعية في مجال توطين صناعة أجهزة نقاط البيع في المملكة العربية السعودية، كأول مصنع سعودي يتخصص في تصنيع وتجميع أجهزة نقاط البيع والأجهزة اللوحية في منطقة الشرق الأوسط”.

“وهذا المشروع يسهم مباشرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز المحتوى المحلي والصناعات الوطنية والقطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها وتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني”.

وأضاف معلقاً وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة: “نحن شركائكم في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ولدينا ادارة عامة مختصة للمحتوى المحلي وهي موجودة لخدمة مجال الصناعة والصناعات المتقدمة مثل الصناعات التي رأيناها اليوم وتبعث على الفخر، المصنع هذا ليس مجرد عمل صناعي بل خطوة الى المستقبل”.

من جانبه قال المهندس صبحي الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للأنظمة التقنية: “نحن في شركة الرواد أكثر فخراً اليوم بهذا المشروع الجديد، والمتمثل في أجهزة نقاط البيع والتي تم إطلاقها حديثاً، وما سيكون لها من إسهامات في التقدم الرقمي وتطوير المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكد سعينا المستمر لتوطين صناعة التقنية، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني الشامل وفقًا لاستراتيجية تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ونشكر شركائنا من البنك المركزي السعودي الذين ساعدوا في تحويل هذا المنتج حقيقة واقعة، ونتطلع إلى تقديم أجهزة نقاط البيع لعدد لا يحصى من شركات وبائعي التقنية المالية في جميع أنحاء المملكة”.

تأسّست شركة الرواد للأنظمة التقنية في جدة عام 2012، وهي متخصّصة في تصميم الدوائر الإلكترونية وتطويرها وتصنيعها وتجميعها. وهي الشركة الوحيدة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي والأكبر في الشرق الأوسط من حيث التقنية والقدرة الإنتاجية. كما تعد الشركة رائدة إقليمياً في مجال تجميع المكونات الإلكترونية الصغيرة جدًا، حيث تقدم خدمات هندسية متكاملة بدءًا من التصميم وحتى تغليف المنتج النهائي. وهي تعمل عبر قطاعات الدفاع والطب والسيارات والتكنولوجيا المالية وإنترنت الأشياء والصناعية والتجارية.