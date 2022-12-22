النائب العام: التوعية بالأمن السيبراني ضرورة

البلاد : متابعات

برعاية معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وحضور عدد من أعضاء ومنسوبي النيابة العامة أقامت الإدارة العامة للأمن السيبراني في المقر الرئيس اليوم “فعالية التوعية بالأمن السيبراني”.

واطلع النائب العام خلال زيارته للفعالية والمعرض المصاحب على جهود الإدارة العامة للأمن السيبراني في تعزيز الوعي المعلوماتي لمنسوبي النيابة العامة، وتجارب افتراضية لأساليب الاختراق وشرح مفصل عن طبيعة الاختراقات.

وأكد الشيخ المعجب على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية بأهمية الحفاظ على المعلومات والعناية الفائقة بسريتها، والوعي بين منسوبي النيابة العامة عن المخاطر والتهديدات ومواجهتها في الفضاء السيبراني، وحماية المصالح الحيوية للبيانات.

ويهدف الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية والخدمات والأنشطة المعلوماتية، والمحافظة على سرية المعلومات لدى الكوادر البشرية، والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية، بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي النيابة العامة، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية والإجراءات العملية في مكافحتها.