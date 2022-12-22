أمير منطقة مكة المكرمة يرعى “إكسبو الحج” يناير المقبل

جدة : البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، خلال الفترة 16 – 19 جمادى الثانية 1444هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023م.

وأوضح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المؤتمر يُعد فرصة لنقل التجارب الناجحة التي توصل إليها الباحثون والمبتكرون ورواد الأعمال من حول العالم في سبيل تطوير الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن بما يلبي تطلعاتهم ويحقق رغباتهم، ويساعد في تعزيز استدامة جودتها بالشراكة مع متحدثين من 200 جهة متنوعة، استمرارًا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما منظومة الحج والعمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله-، وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

ويأتي المؤتمر استمرارًا لجهود منظومة الحج والعمرة في تقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم، وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويهدف “إكسبو الحج” لبناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المتخصصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.

ومن المتوقع أن يشهد “إكسبو الحج” توقيع 400 اتفاقية وشراكة، في ظل ما يحظى به المؤتمر من اهتمام دولي كبير، بمشاركة وفود دولية من أكثر من 56 دولة، كما يتضمن المؤتمر والمعرض 10 جلسات رئيسة و13 جلسة حوارية، وجلسات “حج توك”، و 36 ورشة عمل، علاوة على العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لتعزيز ثقافة الجودة في تقديم خدمات الحج والعمرة، مثل: المعرض الإسلامي، ومنطقة “الحج هاكثون”، ومنطقة الشركات الناشئة.

كما سيناقش “إكسبو الحج” العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مثل الخدمات اللوجستية والنقل وإدارة الحشود، وخدمات الإسكان والضيافة، وخدمات التغذية والإعاشة، وإدارة الخدمات والمرافق والسلامة، والرعاية الصحية، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، كونه يُعد النافذة الأهم والأكبر على مستوى العالم المتخصصة في شؤون الحج والعمرة، بالإضافة إلى أنه يعد منصّة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بالتطوير.

يُذكر أن المؤتمر في نسخته الأولى 2021، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال توقيع 115 اتفاقية، إلى جانب تسجيله أرقاماً كبيرة لأعداد الزوار الذين تجاوزوا 45 ألف زائر.