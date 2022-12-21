“ميسي ودي ماريا وديبالا” يعودون لمسقط رأسهم

جدة – البلاد

سافر النجمان ليو ميسي وأنخيل دي ماريا، إلى روساريو، مسقط رأسيهما، بعد الاحتفال في بوينس آيرس مع بقية أعضاء المنتخب الأرجنتيني، الذي توج الأحد الماضي بطلًا للعالم في مونديال قطر 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2).

وتوجه لاعبا “الألبيسيليستي” في طائرة

خاصة هبطت في مطار روساريو، ومن هناك استقلا مروحية نقلتهما إلى مقر الإقامة الذي يمتلكه الاثنان داخل منطقة ذات أسوار.

واحتشد عشرات الأشخاص في روساريو، على أمل رؤية ميسي وإلقاء التحية عليه.

وسافر معهما كذلك باولو ديبالا على متن الطائرة، لكنه واصل طريقه إلى كوردوبا، حيث يوجد المكان الذي ولد فيه، لاغونا لارغا.

وعاد ميسي ورفاقه إلى الأرجنتين في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد أن فاز منتخب “راقصي التانغو” بكأس العالم في مونديال قطر بالتغلب على فرنسا بركلات الترجيح، محققًا النجمة الثالثة في تاريخ الأرجنتين.