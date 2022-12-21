معرض الكتاب يختتم فعالياته بندوة حوارية بعنوان “القليل من ذكريات الطفولة “

جدة – البلاد

اختتم معرض الكتاب فعالياته بندوة حوارية بعنوان (القليل من ذكريات الطفولة) بحضور الضيفين الأستاذ فايز الصباغ مدير قناة سبيس تون الكارتونية،و الأستاذ صالح بوقري مؤلف و رئيس بيت الفنانين التشكيليين سابقا،و مديرا لخمس مكاتب في الخطوط السعودية في خمس دول مختلفة ،يحاورهم الأستاذ محمد آل جعيد

وصف لنا الأستاذ صالح بوقري شكل الحياة قبل أربعون عاما في مدينة جدة ،وصفها وصفا حنينيا بلمسات عفوية، من أزقة حارة اليمن إلى مدارس الثغر التي ملئت ذكرياته بالقصص مع الأساتذة والطلاب، بين هزل وجد ولعب وجهد غلب عليها الطابع الكوميدي الخفيف.

وعبر الأستاذ صالح عن مرحلة طفولته وحبه للقراءة الذي جعلت له مكتبه مصغرة في منزله وهو بعمر الخمس سنوات فقط، و تحدث أيضا عن مراهقته وكيف كان يعمل في نفس الوقت الذي اكمل فيه دراسته الثانوية والجامعية ، وتحدث أيضا عن غرس القيم في الأسرة وأهميتها في صنع جيل صاعد و ينهض بالمجتمع.

كما و تفضل الأستاذ فايز الصباغ بسرد قصته التي تحدث فيها عن حبه للقراءه في الطفولة بشكل عام و لمجلات (الكوميكس)المصورة بشكل خاص ،و ايضا عن الإعتماد على نفسه و تكوين ذاته وعمله بالترجمة وطباعة الكتب والعقبات التي واجهته ، وتحقيق حلمه بصناعة قناة تعليمية مفيدة للمجتمع، و وصف الحياة بين السابق والحاضر وكيف كان يقضي الوقت في اللعب في الحارة و مع الأطفال و قارن بين الطفولة في ذلك الزمن و الزمن الحالي ،وعبر عن ذلك بوجوب إستغلال والوقت في الاشياء المفيدة وكثرة الترفيه حولنا الذي أعطى أنعكاس سلبي على المجتمع