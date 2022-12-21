شركة بداية لتمويل المنازل تطرح منتج “التمويل العقاري التجاري” لعملائها

الرياض – البلاد

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل عن إطلاقها لمنتج التمويل العقاري التجاري والذي يمكن الحصول عليه عبر موقع بداية الرقمي حيث توفر بداية حلول تمويلية رقمية لتمكين العملاء من الحصول على التمويل المناسب بثلاث خطوات رقمية سهلة و مبسطة.

ويقدم منتج التمويل العقاري التجاري من بداية فرصة استثمارية لشريحة جديدة من العملاء الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم لتشمل العمائر السكنية التجارية و الأراضي في مختلف مناطق المملكة. وتطرح بداية المنتج ضمن منظومتها الرقمية المميزة من خلال موقع بداية الإلكتروني المطور الذي تقدم فيه بداية جميع منتجات التمويل في الشركة بصورة سهلة وعبر ثلاث خطوات مبسطة. كما يعتبر التمويل العقاري التجاري من أكثر أنواع التمويل المطلوبة في الوقت الحالي و يستهدف هذا التمويل العملاء الذين يتطلعون إلى تحقيق عائد استثماري معقول من خلال هذا النوع من العقارات الذي يوفر للعملاء خيارات متنوعة للمساعدة في تحقيق دخل أكثر من العقارات السكنية العادية.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي المكلف المهندس فيصل بن عبدالرحمن الناصر عن سعادته بطرح المنتج في السوق العقاري السعودي الذي يتميز بتنوع المستثمرين فيه وبقدرته على استيعاب المنتجات المتطورة الرقمية التي تطرحها بداية لخدمة عملائها, ونوه الرئيس التنفيذي المكلف المهندس فيصل الناصر بدوره على دور منتج التمويل العقاري التجاري بإحداث نقلة نوعية ملموسة في سوق العقار السعودي وخدمة رغبة المستثمرين حول المملكة بتمويل استثماراتهم في هذا النوع من العقارات والتي يزداد الطلب عليها مؤخرا.

قامت بداية بتوفير هذا المنتج بناء على حرصها لتنوع المنتجات الخاصة بالتمويل العقاري بشكل عام و توسيع قاعدة عملائها من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة لتزايد المنافسة في السوق السعودي وزيادة حصتها الربحية كما يتمثل هذا المنتج كأحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 في تسهيل إمكانيات فرص الاستثمار في المملكة و تمويل المشاريع السكنية وتمويل العقارات الرقمي .

تعتبر بداية أول شركة تمويل عقاري في السوق السعودي تقدم جميع منتجات التمويل السكني والتجاري الرقمي وذلك عبر منصتها الرقمية المطورة والتي تخدم جميع شرائح العملاء حيث يقوم فريق بداية أيضا بالرد المباشر على جميع استفسارات العملاء خلال أوقات العمل الرسمية أيضا عبر الموقع الرقمي للشركة أو من خلال الهاتف المجاني للشركة.

يذكر أن شركة بداية لتمويل المنازل والتي يقع مقرها الرئيس بمدينة الرياض أسست في عام 2015 قدمت الشركة العديد من خطط التمويل السكني للمواطنين حرصا على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل السكني المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة لمتعامليها وشركائها. وتضم لائحة المساهمين بالشركة العديد من المؤسسات المرموقة والتي لها خبرة واسعة في قطاع الخدمات المالية بالمملكة. كما تحظى بداية بدعم كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي بالمملكة العربية السعودية وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة. رؤيتنا هي “تمكين الجميع من امتلاك منازلهم الخاصة”وذلك عبر حزمة متنوعة من منتجات التمويل والتي تناسب أكبر عدد من العملاء ناهيك عن خدمة العملاء عالية المستوى والتي تضاهي المستويات العالمية. ومن خلال باقة الحلول التي تطرحها بداية فإنها تأمل بالوصول لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين بالمملكة الباحثين عن حلول تمويلية لوحدات عقارية يخططون لشرائها.