اتفاقية لتشغيل مواقع التراث الثقافي

الرياض – البلاد

تواصل وزارة الثقافة جهودها من أجل تعزيز آليات التراث في المملكة، وأمس وقعت هيئة التراث، في مقر وزارة الثقافة (جاكس) بمحافظة الدرعية، اتفاقية تعاون مع شركة “علم”، لإدارة وتشغيل مراكز زوار مواقع التراث الثقافي في مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث،



وتضمنت الاتفاقية الموقعة من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، في المرحلة الأولى تجهيز وتشغيل مواقع التراث الثقافي في 43 موقع تراث ثقافي حول المملكة، وبناء وتطوير النموذج التشغيلي والتصميم والتجهيز الهندسي والتشغيل والتحسين المستمر لتلك المواقع.

وستوفر الاتفاقية خدمات إحصائية لدعم هيئة التراث في قياس ورصد أعداد الزوار واستطلاع الآراء، وتقييم ودراسة الجدوى الاستثمارية واستدامة المواقع ومراكز الزوار بحيث تشمل نموذج مشاركة الإيرادات، إضافة إلى تقديم خدمات التسويق وبناء المحتوى للتعريف بالمواقع التراثية ورفع أعداد الزوار، وإثراء تجربة الزائر لتلك الموقع.

وتهدف هيئة التراث من الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل مواقع التراث الثقافي في جميع مناطق المملكة، بما يوائم مستهدفات رؤية 2030؛ لتقديمها بصورة جاذبة للزوار من مختلف الجنسيات، والمحافظة عليها كمكتسبات تاريخية وحضارية للمملكة، إلى جانب تحسين تجربة الزوار لمناطق التراث الثقافي.