إحباط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات

الرياض : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت خلال الفترة من 1/ 10 / 2022م حتى 17 / 12 / 2022م محاولات تهريب (11) طناً و (247) كيلو جراماً من نبات القات المخدر و (955) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر و (359,863) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (413) متهماً، منهم (310) مواطنين، و(103) مخالفين لنظام أمن الحدود، وهم: (61) من الجنسية اليمنية، و(40) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.