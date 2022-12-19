أخضر اليد يختتم المرحلة الثانية من استعداداته لبطولة العالم

الدمام- حمودالزهراني

يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة العالم “بولندا – السويد 2023″، بعد إقامته معسكراً داخلياً لمدة 5 أيام، تخلله مواجهة ودية مع المنتخب البحريني، انتهت بفوز الأخير(26-29).

وخاض الأخضر تدريبات المرحلة الثـانية على صالة وزارة الرياضة بالدمام تحت قيادة المدرب الدنماركي يان بيتليك، ومساعده مورتن سوباك؛ حيث تركزت على تنفيذ عدد من الجمل الفنية، بالإضافة لتمارين اللياقة والتقوية.

ومن المقرر أن يتم منح أفراد الأخضر إجازة، قبل انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعدادات؛ إذ سيغادر المنتخب يوم 26 ديسمبر الجاري؛ لإقامة المرحلة الثالثة من تحضيراته في السويد، على أن يتخلل المعسكر مواجهتان وديتان أمام المنتخب الدنماركي يوم 05 ويوم 07 يناير 2023، قبل موعد السفر إلى بولندا يوم 10 من الشهر نفسه للمشاركة في بطولة العالم.

من جهـة أخرى، استبعـد السيد” يان” اللاعبين” حسين المحسن ومصطفى الحسن وجهاد أبو علوة” فيما سيخضع عبدالرحمن المولد لفحص جديد في موضع إصابته لتأكيد قدرته على المشاركة، كما تم استدعاء اللاعب “حسين فريج” للانضمام لمعسكر الأخضـر الداخلي على أن يتم الإعلان رسمياً اليوم عن القائمة التي ستشارك في المرحلة الأخيـرة من الإعداد.