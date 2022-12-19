“أكاديمية طويق” تُوقّع اتفاقية مع (aws) وتطلق معسكراتها الاحترافية

الرياض : البلاد

أعلنت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توقيع اتفاقية، اليوم، مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (aws) لتقديم برامج التدريب على المهارات السحابية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمقر الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، وعدد من المسؤولين، وبذلك تكون أكاديمية طويق من أولى الأكاديميات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُقدّم شهادات معتمدة من شركة “أمازون ويب سيرفيسز (aws)” للطلبة الذين يجتازون الاختبارات ببرامجها التدريبية.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز الحمادي بأن هذه الشراكة تأتي من منطلق تمكين الكوادر البشرية الوطنية بأفضل المعارف والمهارات وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات الأعمال بالإضافة إلى ضخ المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة إلى سوق العمل والحاصلين على الشهادات الاحترافية من أعرق الشركات العالمية كشركة أمازون ويب سيرفيسز (aws).

من جانبها قالت نائب الرئيس لبرامج التدريب والشهادات الاحترافية في شركة أمازون ويب سيرفيسز (aws) مورين لونيرجان: “تحتاج المؤسسات عبر العديد من قطاعات الأعمال إلى مواهب تتمتع بخبرات ومهارات في مجال الحوسبة السحابية وذلك لمساعدتها في إحداث تحولات إيجابية تضمن مواكبة أعمالها لمتطلبات عصر الاقتصاد الرقمي، كما يشهد سوق العمل اليوم نمواً متزايداً في الطلب على متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يمتلكون مهارات في مجال التقنيات والخدمات التي توفرها سحابة AWS، حيث تسعى شركة أمازون ويب سيرفيسز (aws) من خلال تعاونها مع “أكاديمية طويق” إلى رفد الأجيال الحالية والقادمة من محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها لمساعدة شركاتهم ومؤسساتهم على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الإمكانيات والقدرات التي توفرها سحابة AWS”.

واستعرض فريق شركة أمازون ويب سيرفيسز (aws)، أبرز الخدمات والمزايا التي تقدمها برامج التدريب على المهارات السحابية، إضافة إلى البرامج المتنوعة التي يتم تقديمها في مجالات متعددة من خلال فريق من المختصين باستخدام أحدث الأساليب والمعامل التدريبية.

كما أعلن خلال توقيع الاتفاقية عن عدد من المعسكرات بالتعاون بين الطرفين برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تستهدف تخريج نحو 1,000 طالب، كما تم إتاحة التسجيل في الدفعة الأولى من المعسكرات التالية: معسكر (Solutions Architect (Associate، معسكر (Solutions Architect (Professional، معسكر (Systems Operations Administrator (Associate، معسكر (Developer (Associate، وذلك من خلال الرابط: https://bootcamp.sa .