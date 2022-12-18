الربيعة يبحث مع وزير النقل الإندونيسي زيادة أعداد رحلات المعتمرين

البلاد : متابعات

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مكة المكرمة، معالي وزير النقل بجمهورية إندونيسيا بودي كاريا سومادي، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا، في ظل التسهيلات التي أعلنت عنها المملكة لتمكين المعتمرين الإندونيسيين من القدوم، وضمن الجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، والعديد من الموضوعات المشتركة بما فيها زيادة أعداد الرحلات لتمكين أكبر عدد من الإندونيسيين من أداء نسك العمرة وزيارة، تأكيدًا على دور الوزارة في تسهيل قدوم قاصدي الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وعبر معالي وزير النقل بجمهورية إندونيسيا بودي كاريا سومادي، عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله-، لتقديمها الخدمات والتسهيلات الرقمية المتنوعة للمسلمين بشكل عام ولمسلمي جمهورية إندونيسيا بشكل خاص، مما أثمر عنها نجاح موسم الحج للعام الماضي 1443هـ.

وتطرق وزير النقل الإندونيسي إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة “نسك” (nusuk.sa) لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن وغيرهما من الخدمات) فوريًا من خلال الأجهزة الذكية، مشيرًا إلى التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية.