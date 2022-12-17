وزير الرياضة يحتفي بقيادات كرة القدم العالمية في البيت السعودي بالدوحة

الرياض : البلاد

احتفى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعدد من مسؤولي الاتحادات الرياضية الدولية لكرة القدم، ومسؤولين قطريين، اليوم، في منطقة «البيت السعودي»، التي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في كورنيش الدوحة، تزامناً مع منافسات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.

وتخلل الاحتفاء حفل عشاء في البيت السعودي، حضره رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ، والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، ووزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ألكسندر تشيفرين، وعدد من القيادات الرياضية العالمية، والذين أشادوا بما شاهدوه من فعاليات تثري تجربة المشجعين من شتى الجنسيات.

وتجول الضيوف في منطقة البيت السعودي، وتعرفوا على ما يقدمه من فعاليات، تتجاوز 21 فعالية في 10 أجنحة، حيث يقدّم البيت السعودي تجربة متكاملة للمشجعين، ذات أبعادٍ ثقافية واجتماعية وسياحية وترفيهية، تبرز ثقافة السعوديين وتراثهم وشغفهم الكروي.