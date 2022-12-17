أمير مكة يدعم إبداع جيل المستقبل

جدة : البلاد

يدعم خطاهم الوثابة لمستقبل ناضر، ويدفعهم لتحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات، ويقف مصفقاً لهم عندما يبدعون.. هكذا يفعل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي.

وعندما جاء الشباب مُحمّلون برؤاهم وطموحاتهم، مُتسامون بحبّ اللغة والشّعر العربي، مُزهرةٌ خُطاهم بالأمل وبالمُستقبل طلبة الجامعات والثانويات الفائزون بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد في مشهدية مسرحية بحفل الجائزة، ما كان عليه إلا أن وقف مصفقاً لهم لتشجيعهم على مزيد من الإبداع في حضرة الوطن، مقدمين لوحات مسرحية باذخة الجمال.

وقد أبدع الشباب في المشهد الشعري المسرحي، قائلين: “طارد حلمك.. أقبض عليه بلطف.. أحضنه ولا تقسو عليه. تشترك الفضاءات لك.. تشترك الحكايات فيك.. تتعاون الجهات جميعاً لتكون أنت جهة البوصلة الخامسة.. وفرس الرهان ومشروعاً مستعداً للغد. نصل هنا.. نقف على مسافة واحدة منك.. نقرأ فيك شعرك، ونملأ أوردتنا بطاقتك، لنكون منطلقين مثل قافية خالدة.. ونحن أبناء هذا الوطن وبناة مستقبله.. نبض حاضره وأغصانه الوارفة لا شيء يجعلنا أجمل إلا الشعر، ولا شيء يبهرنا بحبه إلا الوطن.. ولا صوت يعلو سواه، ولا نشيد يظهر غير نشيده.. وأنت أنت من للشعر غيرك.. جئناك بالحب فوهبتنا أعظم فرح، فدمت للفكر وللقافية”، ليرد يسموه بالتصفيق لتحية هذا الدفق الإبداعي.