تفاعل مع أغنية “لن أسلاكم”.. الفيصل.. أيقونة الشعر عاشق الموسيقى

جدة : البلاد

عشق الفن، فأفرد له المساحات، واهتم بأهله وتفاعل مع مختلف أغنياتهم وموسيقاهم العذبة، فكان مشهد صاحب السمو والملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وهو يتفاعل مع الفنانة ولاء الجندي، حينما صدحت بأغنية “لن أسلاكم” التي صاغها شعراً عبدالعزيز البابطين، أثناء حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، تأكيد على تقديره للفن وتذوقه لأعذب الكلمات، ومعرفته بمكامن الجمال في الشعر والموسيقى.

الأمير خالد الفيصل الذي يقرض الشعر، ظل داعماً للكلمة الرصينة، ومسانداً لكل صاحب موهبة مستقبلية، فهو رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، التي فازت بالعديد من الجوائز نظير جهودها المتخصصة في تنمية الشعر العربي ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها، وتأهيل أصحاب المواهب الشعرية والنقدية وتطوير قدراتهم، ودعم الشعراء والنقاد وتشجيعهم وتكريم البارزين والمتميزين منهم، وعقد المؤتمرات والمنتديات والندوات والمحاضرات المتخصصة.

ووثق مقطع فيديو تفاعل سمو الأمير خالد الفيصل أثناء سماع الأغنية، مصفقاً بهدوء، في تعبير صادق عن إعجابه الأغنية، التي حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”، بينما حصلت على المركز الـ13 في المحتوى الرائج للموسيقى بالمملكة، وهي الفائزة بجائزة القصيدة المغناة في جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي التي تعتبر من أهم الجوائز الشعرية في الوطن العربي.