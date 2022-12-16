إطلاق برنامج “Meta Boost” لأول مرة في المملكة

الرياض : البلاد

بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أعلنت شركة “ميتا” إطلاق برنامج “Meta Boost” (سابقاً Boost with Facebook) لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وهو برنامج عالمي يركز على التدريب والتمكين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل ميتا مع مختبرات أسترولابز”AstroLabs”، الجهة التي تعمل في بناء بيئة تقنية لتمكين نمو الأفراد والشركات وقدرات الابتكار على المستوى الإقليمي، لدعم إدارة وتنفيذ ورش العمل التي يقدمها مدربون متخصصون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج إلى دعم 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بالتعليم والتدريب على استخدام منتجات وأدوات ميتا لتسريع نمو أعمالهم عبر الإنترنت، ويسهم في زيادة إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030، تحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال وكيل الوزارة المساعد للتقنية والاستثمار في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ناصر الناصر: “إن جهود الوزارة الطموحة تهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، حيث تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم من أهم مكونات القطاع ورافد كبير لخططه الطموحة المنبثقة من منطلقات رؤية المملكة 2030، فنحن فخورون في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة ميتا لدعم هذه المنشآت عبر برنامج “Meta Boost” لتحقيق هذه الخطط”.

من جانبها عدت مديرة برامج السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في ميتا المهندس ناصر الناصر الشركات الصغيرة أساسية في المجتمعات، كما أنها تؤدي دوراً مهماً في الصحة الاقتصادية للمنطقة وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة نسبة 99.5% من إجمالي عدد الشركات، وقالت: “لذا فإن مساعدة هذه الشركات على الازدهار والنمو يمثل أولوية بالنسبة لنا. ولهذا السبب، طورنا برنامج “Meta Boost”، الذي تم تصميمه خصيصاً ليدعم رقمنه 20 ألف شركة محلية صغيرة ومتوسطة، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل المخصصة لبناء الإمكانات والموارد.

ويقدم برنامج “Meta Boost” ورش عمل مخصصة وجلسات تدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإشراف خبراء شركة ميتا المعتمدون، حيث يعرضون قصص ملهمة عن النجاح لتشجيع عدد أكبر من الشركات على التحول للرقمنة.

يذكر أن البرنامج يحتوي أيضاً على مركز موارد وقناة مراقبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيوفران إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأدوات المجانية ومقاطع الفيديو التدريبية عند الطلب، إلى جانب مجموعة من أفضل استراتيجيات التسويق الرقمي مباشرةً من خبراء ميتا.

وستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً على الدعم في كيفية تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والوصول إلى المزيد من العملاء وأفضل الطرق لتفعيل حملات التجارة الإلكترونية الناجحة. وسيقدم المركز أيضاً دراسات حالة محلية وقصص نجاح لتقديم الإلهام، بالإضافة إلى جلسات تدريبية مباشرة خلال الأشهر المقبلة مقدمة من قبل مختبرات أسترولابز “AstroLabs” .

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج وورش العمل والجلسات الرئيسة زيارة الرابط التالي: https://www.facebook.com/business/small-business/boost/saudi-arabia.