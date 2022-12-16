7 آلاف متطوع ومتطوعة بجامعة جدة

جدة : البلاد

أقامت جامعة جدة ممثلة بمركز التطوع والمسؤولية المجتمعية الحفل السنوي “مسيرة عطاء” تزامناً مع اليوم العالمي والسعودي للتطوع بتكريم أكثر من سبعة آلاف متطوع ومتطوعة من منسوبي الجامعة حيث تضمن الحفل عرض فيلم مرئي موجز للمبادرات والانجازات التطوعية التي أقيمت خلال العام ٢٠٢٢م وأهمها حصول أول جامعة سعودية على المعيار الوطني السعودي للتطوع (إدامة)، ووصول عدد المتطوعين أكثر من سبعة آلاف متطوع من الجنسين و تحقيق أكثر من مائة وأربعون ألف ساعة تطوعية.

كما تضمن الحفل تكريم الجهات المشاركة وشركاء النجاح من القطاعين العام والخاص والقطاعات الداخلية والموظفين الحائزين على أكثر ساعات تطوع في الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان بالمتطوعين والإنجازات المحققة لأبرز أهداف برنامج التحول الوطني بالتشجيع على العمل التطوعي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية من خلال الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة وخمسين مليون ساعة تطوعية في ٢٠٣٠

تضمنت فقرات الحفل أوبريت بعنوان مسيرة عطاء احتفالًا بهذا الإنجاز العظيم ومعرض مصاحب لأكثر من ٢٠ قطاع من خارج وداخل الجامعة بهدف التعريف بالفرص والأنشطة التطوعية وملتقى تدريبي يضم ١٢ ورشة عمل مجانية لتدريب المتطوعين على عدة مجالات أهمها (منظومة القيم في العمل التطوعي – الالتزام والأثر التطوعي – أخلاقيات ومهارة العمل التطوعي)