الرياضة

وفاة مدرب ميلان الأسبق” ميهايلوفيتش” بعد صراع مع المرض

محمد ابو الوفاaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      16 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
وفاة سينسا ميهايلوفيتش

توفي المدرب الصربي الشهير سينسا ميهايلوفيتش عصر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.


أمضى ميهايلوفيتش أغلب مسيرته بإيطاليا، حيث درّب 6 أندية هناك، هم ميلان والإنتر ولاتسيو وبولونيا وفيورنتينا وكاتانيا وتورينو.


وساءت حالة ميهايلوفيتش الصحية في السنوات الأخيرة، حيث خضع لعديد العمليات الجراحية لاستئصال الأورام السرطانية.

 

آخر محطات ميهايلوفيتش التدريبية كانت مع نادي بولونيا الإيطالي، الذي درّبه منذ 2019، وتوفي خلال سريان عقده مع الفريق.

 

m.abo.elwafa

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