وفاة مدرب ميلان الأسبق” ميهايلوفيتش” بعد صراع مع المرض

توفي المدرب الصربي الشهير سينسا ميهايلوفيتش عصر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.



أمضى ميهايلوفيتش أغلب مسيرته بإيطاليا، حيث درّب 6 أندية هناك، هم ميلان والإنتر ولاتسيو وبولونيا وفيورنتينا وكاتانيا وتورينو.



وساءت حالة ميهايلوفيتش الصحية في السنوات الأخيرة، حيث خضع لعديد العمليات الجراحية لاستئصال الأورام السرطانية.

آخر محطات ميهايلوفيتش التدريبية كانت مع نادي بولونيا الإيطالي، الذي درّبه منذ 2019، وتوفي خلال سريان عقده مع الفريق.