رحيل مدرب البرتغال بعد الإخفاق في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أمسية الخميس في بيان رسمي، عن رحيل مدرب المنتخب الأول، فرناندو سانتوس (68 عامًا).

وأسدل سانتوس الستار على 8 أعوام في قيادة المنتخب البرتغالي. حيث أشرف عليه في 109 مباراة منذ توليه المهمة في سبتمبر 2014.



رحيل سانتوس على المنتخب البرتغالي جاء في أعقاب الإقصاء من دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب المغربي بهدف نظيف.



وقال بيان الاتحاد البرتغالي: “بعد أحد أنجح المشاركات للبرتغال في كأس العالم، قرر الاتحاد والمدرب سانتوس أن هذه هي لحظة الوداع”.

قاد سانتوس البرتغال لإحراز كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019. ما قال عنه الاتحاد البرتغالي في البيان بـ”الإرث التاريخي”.

من المرجح أن يبدأ الاتحاد البرتغالي اتصالاته مع المرشحين لخلافة سانتوس، ويتصدر مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو طليعة الترشيحات.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira

A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB

— Portugal (@selecaoportugal) December 15, 2022