الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف” الشريك الأستراتيجي ليوم “الأمن الفرنسي”

جدة : البلاد

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف” شراكتها الاستراتيجية للنسخة الأولى من يوم الأمن الفرنسي الذي أقيم للمرة الاولي في المملكة العربية السعودية بتنظيم من البعثة الاقتصادية الفرنسية و عقد في مدينة الرياض بتاريخ 29 نوفمبر 2022 .

تم اختيار الشركة الوطنية للخدمات الأمنية ” سيف ” بسبب الاستعانة بالحلول الفريدة ونموذج العمل المبتكر الذي توفره ، إضافةً إلى عرض القيمة المشتركة والإلتزام بالشراكة طويلة الأجل معها في المنطقة ، حيث أن هذا المعرض هو الأول من نوعه بالمملكة وتعزز هذه الاتفاقية الاستراتيجية المكانة الحصرية التي تحظى بها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية ” سيف ” كشركة رائدة في مجال صناعة الأمن الإقليمي والرائدة في السوق.

جمع هذا الحدث أهم الشخصيات الفرنسية والسعودية من ممثلي قطاع الأمن لتقديم فرص الأعمال المستقبلية للشركات الفرنسية كما جمع أيضا أهم المؤسسين والرؤساء التنفيذيين لقطاع الأمن من داخل المملكة وخارجها و حضر اللقاء اكثر من 150 شخص و عشر متحدثين رسميين و أكثر من 15 شركه فرنسيه ابتكاريه كما رعى اللقاء العديد من الاجتماعات بين شركات قطاع الأعمال في كلا من البلدين.

و قد حضر هذا المناسبة كلا من نائب وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس “عبدالله الربيعة ” و السيّد “لودوفيك بويّ” سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية , كما ألقي الرئيس التنفيذي لشركة سيف السيد “تركي بن معتوق الثنيان” خطاباً سلط فيه الضوء على الأمن من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة و إبراز دور ” سيف ” في النهوض بالقطاع الأمني على الصعيدين المحلي والإقليمي و أشار أنه لدينا بالفعل اتفاق مع شركتين فرنسيتين عالميتين : شركه Thales و هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا و تستثمر في الابتكارات الرقمية و التكنولوجيا العميقة و شركه Azur Drones وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في حلول الطائرات بدون طيار في صندوق و تتخذ من بوردو وباريس ودبي مقراً لها.

تم تسليط الضوء في هذا الحدث على أهم القادة في قطاع الأمن وأهم الشركاء الاستراتيجيين مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI و التي تعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتلعب دورًا رئيسيًا في توطين %50 من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطمح لتكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم ، شركه أرامكو ، مؤسسة مسك ، شركة البحر الأحمر الدولية حيث لم تقتصر المشاركة على شركات الأمن فقط ولكن على العديد من القطاعات المختلفة أيضًا و تبرز أهمية هذا المؤتمر في التعاون بين قطاع الأمن السعودي الخاص والشركات الفرنسية وتعزيز العلاقات القائمة و إدخال تقنيات جديدة وحلول إنشائية جديدة متنوعة.

و تأتي مشاركة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية ” سيف ” حرصا منها على دعم رؤيه المملكة 2030 حيث تستهدف “سيف” تحقيق الريادة والابتكار في القطاع الأمني وذلك عبر أربع مجالات رئيسية: الخدمات الاستشارية، والحلول المتكاملة، وبرامج التدريب والتطوير، ومراكز القيادة والتحكم. ويعتمد النموذج الفريد لأعمال الشركة على التعاون مع الشركات الأكثر ابتكاراً في مجالها، وتقديم الأمن كخدمة، والتركيز على تلبية الاحتياجات المخصصة للسوق المحلي.