اقرأ تغطي مؤتمر موهبة العالمي

جدة : البلاد

منذ يوم افتتاحه الأول تواجد فريق قنوات اقرأ الفضائية في مقر مؤتمر موهبة العالمي والذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والذي انطلق باسم (المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع).

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” هي مؤسسة وقفيّة غير ربحيّة وأحد كيانات مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية.

تهدف موهبة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وهي تسعى للمساهمة في بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستمدةً ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة والإبداع كونهما الرافد الأساس لازدهار البشرية، ورسالتها الجليّة نحو إيجاد بيئة محفزة للموهبة والابداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل وخدمة الإنسانية عبر قيّم الشغف، التميز، الإبداع، التعاون والثقة، ومن خلال أهدافها وتطوير خططها الاستراتيجية في رعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار؛ استرشاداً بأفضل التجارب العالمية وبمساهمة خبراء دوليين ومحليين، وذلك سعياً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبناء الإنسان أينما كان والاستثمار في قدرته وامكاناته وما يزخر به من طاقات موهوبة ومبدعة في شتى المجالات.

كما صورت اقرأ عدد كبير من اللقاءات وبرنامج خاص للموهوبين يعرض لاحقاً على شاشة اقرأ وعلى منصاتها الرقمية.