128 فارسًا وفارسة و187 جوادًا يشاركون في بطولة قفز السعودية

الرياض – هاني البشر

تنطلق الخميس منافسات بطولة قفز السعودية في أسبوعها الثاني في منافسات النجمة الواحدة ” CSI1″وفئة الخمس نجوم”CSI5″، التي يشارك فيها 128 فارسًا وفارسة، و187 جوادًا، حيث سيشارك 88 فارسا وفارسة و122 جوادا في أشواط النجمة الواحدة و40 فارسا وفارسة و65 جوادا، في أشواط الخمس نجوم.

وستبدأ منافسات الأسبوع الثاني من خلال إقامة 12 شوطًا، منها ستة أشواط لفئة النجمة الواحدة، وستة أشواط أخرى لمنافسات الخمس نجوم.

كما سيتضمن اليوم الأول شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 115 سم و 125 سم إضافة إلى شوطين لفئة الخمس نجوم بارتفاعات الحواجز 145/140 سم و 150 سم، وفي اليوم الثاني سيقام شوط فئة الخمس نجوم بارتفاع 155 سم، وهو شوط تأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، كما ستختتم البطولة في الـ 17 من ديسمبر بإقامة شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 120 سم و 130 سم، إضافة إلى شوطين لفئة الخمس نجوم بارتفاعات الحواجز 150 سم، وشوط الجائزة الكبرى بارتفاع 160 سم.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت استعداداتها لاستقبال الفرسان والجماهير، كما تنظم فعاليات مصاحبة للزوار، تتخللها حفلات موسيقية بتواجد نجوم من الأغنية السعودية والعربية، وسيحيي الفنان وليد الشامي حفلاً غنائيًا في ختام البطولة السبت المقبل.