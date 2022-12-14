مفاجآة.. بنزيمة قد يلعب مع فرنسا في كأس العالم!

فجّرت يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مفاجآة، وقالت اليوم الأربعاء: إن كريم بنزيمة (34 عامًا) قد يستطيع اللعب مع فرنسا في كأس العالم 2022.

لا يزال بنزيمة ضمن قائمة المنتخب الفرنسي الرسمية في كأس العالم قطر 2022، لكن اللاعب عاد إلى مدريد بعد إصابته قبل انطلاق البطولة بأيام.



ويباشر بنزيمة -أفضل لاعب في العالم 2022- العلاج الطبيعي والعمليات التأهيلية في مقر تدريبات نادي ريال مدريد “فالديبياس” منذ نحو 25 يومًا.



“موندو ديبورتيفو” قالت: إن ريال مدريد منح بنزيمة تصريحًا للسفر إلى الدوحة والالتحاق بمعسكر المنتخب الفرنسي، حال تأهل إلى المباراة النهائية.

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تلعب فرنسا اليوم ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022، وسيواجه الفائز منهما الأرجنتين الذي حجز مكانه بالفوز على كرواتيا 3-0.



يأمل بنزيمة في تأهل فرنسا إلى النهائي من أجل الالتحاق بمعسكر “الديكة” وخوض بضعة دقائق ولو قليلة في نهائي كأس العالم.