بعد تألقه في كأس العالم.. بايرن ميونيخ يريد نجم المغرب!

أشارت وسائل إعلام صادرة اليوم الأربعاء إلى أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، ترغب في الحصول على خدمات حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو (31 عامًا) من صفوف إشبيلية الإسباني، بعد التألق اللافت للاعب في مسابقة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وقاد بونو منتخب “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث سيواجه حاملة اللقب فرنسا أمسية اليوم في ملعب “البيت”.

حافظ بونو على نطافة شباكه في 4 مباريات من أصل 5 خاضها المغرب في كأس العالم، واستقبل هدفًا واحدًا فقط كان بالنيران الصديقة.



بدوره، يأمل بايرن ميونيخ -بطل ألمانيا- في إيجاد حارس بديل لمانويل نوير الذي سيغيب إلى نهاية الموسم الجاري 2022-2023 للإصابة.



وتعرض نوير (36 عامًا) إلى إصابة قوية بعد إنهاء مشاركته في كأس العالم 2022، والخروج من دور المجموعات رفقة المنتخب الألماني.

يومية “TZ” الألمانية، قالت من مصادرها: إن بايرن ميونيخ بدأ الاتصالات بالفعل مع إشبيلية من أجل التعاقد مع المغربي ياسين بونو.



بونو، قد يزامل مواطنه في منتخب المغرب نصير مزراوي (25 عامًا) الذي يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ منذ صيف 2022 الحالي.