رئيس وأعضاء مجلس إدارة “البلاد” يهنئون الدكتور العبداللطيف

جدة : البلاد

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة البلاد للصحافة والنشر والمدير العام ورئيس تحرير البلاد المكلف وكافة منسوبيها بخالص التهاني والتبريكات إلى سعادة الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

متمنين لسعادته دوام التوفيق والنجاح والمساهمة الفاعلة في تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها وإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية لها ضمن الخطوات التطويرية خلال الفترة الحالية وفق توجيهات معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور / ماجد بن عبد الله القصبي

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أصدر قرارا بتكليف الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيسا تنفيذيا للهيئة.

ويتمتع العبداللطيف الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بخبرة تقارب 20 عاما في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من خلال قيادة فريق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطوير مؤشرات التحول الوطني الرقمي، وقياس أثرها على مستوى القطاعات، والإشراف على إستراتيجية التحول الرقمي في قطاع التعليم.

ويحمل العبداللطيف درجة الدكتوراه في علوم الحاسب بجامعة هاريت وات الأسكتلندية، وماجستير علوم الحاسب من جامعة أدنبرة بأسكتلندا، وبكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود.

كما شغل العبداللطيف منصب وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير، وتقلد منصب نائب رئيس وحدة التحول الرقمي في اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتسلم قبل ذلك مناصبة عدة أبرزها عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود، والمستشار المشرف على إدارة المشاريع.

وكانت بداية مسيرة العبداللطيف الأكاديمية من خلال عمله أستاذا مساعدا بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، ومحاضرا بجامعة هاريت وات بأسكتلندا، وعمل قبل التحاقه بالمجال الأكاديمي محللا للنظم في البنك المركزي السعودي (ساما).