هل اعتزل رونالدو اللعب دوليًا مع البرتغال؟

ذكرت وسائل إعلام أن قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو (37 عامًا) اعتزل اللعب دوليًا بعد الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وودّع رونالدو مونديال قطر باكيًا بالدموع بعد خسارة البرتغال 0-1 أمام المغرب في ربع النهائي، وضياع حلم “صاروخ ماديرا” بتحقيق كأس العالم.

رونالدو أكّد في عديد المناسبات أن مونديال قطر هو الأخير في مسيرته، وربطت تقارير تلك التصريحات باعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب البرتغال.

هل اعتزل رونالدو دوليًا؟

بخلاف ما هو شائع في الصحافة العالمية هذه الأيام، قالت يومية “Correio da Manhã” البرتغالية أن رونالدو أرجأ اعتزاله اللعب الدولي.





وذكرت اليومية من مصادرها الخاصة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن رونالدو سيؤجل اعتزاله الدولي إلى بعد كأس أمم أوروبا 2024.

هل يضيف رونالدو لقب اليورو الثاني للبرتغال؟

يريد رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- تكرار إنجازه التاريخي عندما قاد البرتغال لحصد كأس أمم أوروبا “يورو 2016” بفرنسا، عبر جلب اللقب الثاني في النسخة المقبلة 2024، وحينها سيكون الوقت الأمثل للاعتزال، حيث سيغادر المنتخب البرتغالي من الباب الكبير.

ولعب رونالدو دورًا محوريًا في فوز البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا 2016، عندما سجّل 3 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة في البطولة.

رونالدو عاد في عام 2019 وقاد المنتخب البرتغالي لحصد أول نسخة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، على حساب هولندا 1-0.

أرقام تاريخية لرونالدو مع البرتغال

رونالدو هو الهدّاف التاريخي لمنتخبات كرة القدم الدولية، إذ كسر رقم الإيراني علي دائي وسجّل 118 هدفًا من 196 مباراة دولية.

في نسخة كأس العالم قطر 2022 الحالية، أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجّل في 5 نسخ مختلفة من المونديال، وقد سجّل في كل نسخة شارك خلالها وهي (ألمانيا 2006- جنوب إفريقيا 2010- البرازيل 2014- روسيا 2018- قطر 2022).