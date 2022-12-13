ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

البلاد : وكالات

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذكرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم ، ارتفاع معدل البطالة خلال الأشهر من أغسطس حتى أكتوبر 2022 بنسبة 0.10 % إلى 3.70 %، كما ارتفع عدد الباحثين عن العمل لمدة أكثر من ستة أشهر على جميع الفئات العمرية.

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وأشار المكتب إلى أن معدلات التوظيف لا تزال أقل من فترة ما قبل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد COVID -19، رغم تحسن أداء مؤشرات التوظيف عموماً خلال الأشهر الأخيرة.