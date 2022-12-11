إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

الدمام : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم إضافة شركة “Maersk” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “Shaheen Express” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية مع شبه القارة الهندية والخليج العربي.

وترتبط إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة بالهدف الاستراتيجي للهيئة “تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية”، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

وتُسهم الخدمة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ (3) موانئ عالمية هي: “ميناء جبل علي، ميناء موندرا، ميناء بيبافاف” من خلال سفينتين بطاقة استيعابية تصل إلى 1,700 حاوية قياسية مرة واحدة أسبوعيًا، بما يُسهم في مضاعفة الواردات والصادرات الوطنية، ويزيد من الفرص التنافسية بين خدمات الشحن الملاحية بوجود خيار جديد أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام قد شهد خلال عام 2022م إضافة عدد من الخطوط وخدمات الشحن الملاحية الجديدة من بينها خدمة الشحن “FAM” التابعة لشركة “Sea Lead” بالتعاون مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، وخدمة “EJBS” المضافة من الخط الملاحي “Emirates Shipping Line”، والخط الملاحي “GIX2” المضاف من شركة “ALADIN EXPRESS DMCC”.

وعزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية بإضافة مينائي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة (PIL) بما يدعم عمليات الاستيراد والتصدير، ويؤكد كفاءته التشغيلية؛ حيث يأتي الميناء في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي لعام 2021م، وذلك نتيجة لعمليات التطوير المُستمر ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز الإنتاجية والتأكيد على ما يمتلكه من قدرات لوجستية نوعية.