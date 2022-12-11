مهرجان “بلد بيست” يختتم فعالياته بحضور أكثر من 25,000 شخص

جدّة- البلاد

اختتمت مساء يوم أمس السبت فعاليات مهرجان “بلد بيست” الذي استقبل أكثر من 70 فناناً عالمياً ومحلياً وإقليميًا بين أسوار مدينة جدة القديمة “البلد” حيث قدّم لأكثر من 25 ألف زائر تجربة موسيقية وفنية فريدة من نوعها على مدار يومين في الفترة من 9-10 ديسمبر 2022.

وأقيم المهرجان في أرجاء منطقة “البلد” التي تُصنف ضمن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويعتبر أول حدث بهذا الحجم لشركة الترفيه الموسيقي “مدل بيست” في مدينة جدة، وصاحب العروض الموسيقية للفنانين مجموعة من العروض الضوئية التي مزجت بين الفن والموسيقى والثقافة والتاريخ وبثّت الحياة بطريقة مختلفة في محيط منطقة “البلد” التي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن.

وشهد اليوم الثاني ضمن مهرجان بلد بيست مشاركة كل من “كارل كوكس” و”بوستا رايمز” و”إكزيبيت” و”لوبي فياسكو” و”ريهاب” إلى جانب المزيد من النجوم العالميين بالإضافة إلى المواهب المحلية والإقليمية مثل “كوزميكات” و”مشعل” و”أحمد زينل”، كجزء من قائمة ضمت 40 فنان وفنانة قدموا وصلاتهم الغنائية على خمسة مسارح مختلفة تعكس تراث البلد من خلال أسمائها وهي “ساحة مركاز” و”ساحة روشان” و”ساحة الباب” و”ساحة السوق” و”ساحة العُمدة”.

وحول مشاركته في مهرجان “بلد بيست” قال النجم العالمي “إكزيبيت”: “تشرفت بتواجدي على أرض المملكة، وأشكر كل من حضر لدعم المشاركين في مهرجان بلد بيست، وأشكر القائمين على المهرجان لمنح الفرصة لي وللفنانين للقدوم إلى هنا والتواجد مع الجماهير، إنها خطوة كبيرة بالفعل”.

وقالت الفنانة السعودية كوزميكات: “شعور رائع أن أقدم أحد العروض الموسيقية في منطقة “البلد” حيث امتلك العديد من الذكريات المرتبطة بطفولتي في هذا المكان، وكنت أرتاده بشكل دائم مع عائلتي خلال فترة الأعياد وفي شهر رمضان أيضًا. وعلى الرغم من صعوبات الجانب اللوجستي لمنطقة البلد إلّا أن تنظيم مهرجان “بلد بيست” كان على أعلى مستوى وسعيدة جدًا بأن أكون ضمن الأسماء المشاركة فيه”.

وقال الفنان البحريني أحمد زينل: “عندما كنت أقوم بالتحضير للمشاركة في “بلد بيست” تأكدت من أن تكون اختياراتي الموسيقية متناسبة مع منطقة البلد وما تمتلكه من تاريخ عريق، وأحسست بأن أفضل طريقة لإيصال احساسي للجماهير في “بلد بيست” هي بتلك الأغاني الكلاسيكية لموسيقى الهاوس. عادة ما أقوم بزيارة أولية للمكان الذي سأشارك فيه قبل انطلاق الحدث للاعتياد عليه وحينما زرت منطقة البلد شعرت بالتاريخ الكبير الذي تمتلكه، إنها إرث عظيم، وأنا محظوظ بمشاركتي في هذا المهرجان المميز”.

وقال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لمدل بيست: “النسخة الأولى من “بلد بيست” تجاوزت توقعاتنا وتطلعات الزوار وقدمت لنا تجربة على مستوى عالمي تعتبر محطة مهمة في رحلة المشهد الموسيقي والترفيهي على النطاق الإقليمي. وكل من ساهم في نجاح هذا المهرجان من منسوبي مدل بيست والشركاء، إلى الفنانين والفنانات والجماهير التي حضرت، بإمكانهم أن يشعروا بالفخر لكونهم جزءًا من هذا الحدث الفريد من نوعه”.

وأضاف الحرتاني: “البلد هي منطقة مدرجة في قائمة اليونسكو للمواقع التراثية، وكان من المهم بالنسبة لنا حين تصورنا إقامة مهرجان بلد بيست أن نُسلط الضوء على جانب أهمية المنطقة كمركز ثقافي. لقد حافظنا على مباني وثقافة وتراث البلد من خلال الاختبارات الصوتية والبيئية التي قمنا بها، ونجحنا في تقديم مهرجان مزج بين الماضي والحاضر وأضفنا بُعدًا جديدًا للتاريخ العريق لهذه المنطقة. ونتطلع بكل حماس للنسخة القادمة من المهرجان”.

والجدير بالذكر بأن مدل بيست تعاونت مع برنامج جدة التاريخية بوزارة الثقافة لإشراك المجتمع من أصحاب المنازل والمحلات والعاملين المحليين للتفاعل والمشاركة في إحياء “بلد بيست”. كما تم اتباع أفضل البروتوكولات والممارسات لضمان سلامة مباني البلد التاريخية في ضوء ترتيب وإقامة حدث بهذا الحجم.

ومع ختام مهرجان “بلد بيست”، يُسدل الستار على مجموعة من الأحداث الموسيقية العالمية التي أقامتها شركة “مدل بيست” في مدينتي الرياض وجدة خلال أسبوعين، حيث يأتي مهرجان “بلد بيست” بعد مرور أسبوع واحد فقط على تنظيم مؤتمر “إكس بي” لمستقبل الموسيقى، ومهرجان “ساوند ستورم” الموسيقي الضخم الذي استضاف أكثر من 600 ألف زائر لمتابعة العروض الحية التي قدمها فنانون عالميون، مثل “ديفيد غيتا” و”دي جي خالد” و”برونو مارس” و”تييستو” وفرقة “وسويديش هاوس مافيا” و”بوست مالون”، إلى جانب أكثر من 200 فنان وفنانة.