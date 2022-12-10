افتتاح أول مراكز للمغامرات الداخلية في العالم  على مساحة 3000م2 بالرياض

الرياض : البلاد

وقعت اتفاقية جديدة لإنشاء مراكز مغامرات ترفيهية على مساحة 3000 متر مربع تقريباً في وجهة “سڤن” الترفيهية في حي “الحمراء” بالرياض، ليكون المركز الأول من نوعه على مستوى العالم.

وجاءت هذه الشراكة التي جمعت بين “سڤن” لمشاريع الترفيه في السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبين “وورنر بروس ديسكفري” Warner Bros Discovery، الرائدة عالمياً بمجال الترفيه الواقعي؛ بهدف تقديم مراكز المغامرات الداخلية المخصصة والتي تعكس المحتوى الخاص بها إلى المملكة.

وصُممت الوجهات الترفيهية في حي الحمراء معالم فريدة بشكل يلبي متطلبات وتطلعات سكان المملكة من مختلف الفئات العمرية في أجواءً لا مثيل لها حافلة بالتشويق والحماس تلائم ثقافة السعودية بشكل خاص وتهدف لجعل كل زائر مستكشفاً بكل معنى الكلمة، من خلال توفير عالم زاخر بتجارب الاستكشاف واللعب والتعليم.

كما سترحب هذه المراكز بالزوار في مخيم بحثي ينطلقون منه لاختبار سلسلة من المهام المختلفة. وثمة مغامرات لجميع الشرائح العمرية، بما في ذلك الأنشطة الجماعية التي تناسب العائلات والأصدقاء والمجموعات المدرسية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة “سڤن”: “إن هذا التعاون يمثل علامة فارقة أخرى في مساعي تطوير القطاع الترفيهي السعودي؛ كما أنه يساعد في ترسيخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الترفيه عموماً. كما سيساهم في إثراء الوجهات الترفيهية”.

من جانبه، قال بيتر فان رودن، نائب الرئيس الأول لوجهات الترفيه العالمية المستلهمة في “ورنر بروس ديسكفري”: “يسعدنا إطلاق مركز المغامرات الداخلي الأول لنا هنا في المملكة بالتعاون مع ’سڤن‘. ويسرنا أن هذه المغامرة الداخلية ستؤكد بشكل أكبر على التزامنا الدائم بتقديم أروع التجارب التي نثق بأنها ستستقطب معجبينا”.

يُذكر أن شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف للمساهمة في تطوير القطاع الترفيهي وبناء وتشغيل الوجهات الترفيهية وخلق بيئة ترفيهية تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع السعودي وفقاً لأعلى وأحدث المعايير العالمية.

والجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح أول هذه المراكز على مساحة 3000 متر مربع تقريباً في حي “الحمراء” بالرياض، ليكون المركز الأول من نوعه على مستوى العالم، التعاون مع “مايكوتو” Mycotoo، الرائدة في وضع الاستراتيجيات وتصميم التجارب ضمن القطاع الترفيهي، لتصميم وتطوير مراكز المغامرات المنتظرة.