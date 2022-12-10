رونالدو يُغادر ملعب الثمامة باكيًا بعد إقصاء البرتغال أمام المغرب

جدة- محمود العوضي

غادر كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ملعب “الثمامة”، عقب مباراة منتخبه البرتغالي أمام نظيره المغربي، باكياً، عقب إقصاء الأول من ربع نهائي كأس العالم “قطر 2022″، إثر خسارته بهدف نظيف.

وأظهرت عدسات الكاميرات انخراط النجم البرتغالي في نوبة بكاء حادّة، باعتبار أنه يخوض على الأرجح آخر نسخة من كأس العالم دون إحراز اللقب في آخر لمطاف مع منتخب بلاده.

وانتصر المنتخب الوطني المغربي بهدف للا شيء على البرتغال، سجّله المهاجم يوسف النصيري من ضربة رأسية، في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول.

يُذكر أن “أسود الأطلس” سيواجهون في المربع الذهبي الأربعاء المقبل الفائز من لقاء فرنسا وإنجلترا، التي ستُجرى اليوم.