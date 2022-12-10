“لفظ خارج واستفزاز متبادل”.. ماذا حدث بين ميسي والهولندي فيجورست؟

جدة- البلاد

أجواء صاخبة وأحداث مثيرة شهدتها مواجهة المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الهولندي أمس على استاد لوسيل في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

من بين أحداث تلك المباراة، ظهر ميسي في إحداها في حالة انفعال شديد مع اللاعب الهولندي فيجورست خلال مقابلة تلفزيونية عقب اللقاء الذي فازت به الأرجنتين بركلات الترجيح لتصعد لنصف النهائي.

وقد كشف الأرجنتيني سيرجو أجويرو نجم منتخب التانجو والمان سيتي وبرشلونة السابق كواليس الشجار الذي حدث بين ميسي ولاعب هولندا خارج الملعب عقب اللقاء.

وقال أجويرو في تصريحات نقلتها شبكة espn العالمية: اللاعب رقم 19 في هولندا تواجد وحاول النداء علي ميسي الذي قال له تعالى إلى هنا وتحدث.

وأضاف: تدخلت بالفعل وتحدث مع فيجورست وقلت له: لماذا تتحدث معه؟ الأمر انتهى أنت تعرف أن الأمر مشتعل الآن، فكان رده، أن لا أطلب منه الصمت، فقلت له: حسنا ولكن لا تتحدث مع ميسي”.

فيما جاءت تصريحات اللاعب الهولندي عن تلك الأزمة فقال: أردت أن أصافح ميسي بعد مباراة كرة القدم. لكنه ضرب يدي بعيدًا ولم يرغب في التحدث معي. وواصل: لغتي الأسبانية ليست جيدة، لكنها لم تكن كلمات محترمة؛ لذلك كانت مخيبة للآمال حقًا.