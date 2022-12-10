أخضر كرة المناورة يشارك للمرة الأولى في بطولة العالم

جدة- البلاد

يشارك المنتخب الوطني لرياضة كرة المناورة في بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14-17 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة إلى جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء المقبل.

ويترأس وفد المنتخب الوطني في مشاركته بالبطولة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة المناورة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، ويضم الوفد أيضًا عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد المسحل، والمدير التنفيذي للاتحاد، عبدالعزيز سعد الهزاني وأخصائي أول لتطوير الأعمال بالاتحاد ليلى عوض الحامدي، إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين المتكون من المدرب هاني محمد ومساعده إبراهيم المقبل، بالإضافة إلى 6 لاعبين هم” محمد الغنام، رائد الثنيان، سلطان فاخوري، خالد الجندل، أحمد المحيشي وعبدالله الحقباني”.

ورفع رئيس اتحاد كرة المناورة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -على الدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي، الذي أثمر عن تطور كبير وملحوظ في الوسط الرياضي بالدعم غير المحدود تسجيل المنتخب الوطني لرياضة كرة المناورة مشاركته الأولى في بطولة العالم.

وأشاد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود بالجهد والاهتمام الكبيرين من جانب وزارة الرياضة، التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لتسخير كافة الإمكانات وتوفير ما يلزم بما يساهم في تطوير جميع الاتحادات بما فيها اتحادنا ومشاركته العالمية الأولى.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة عن أمله في أن يقدم اللاعبون في بطولة العالم صورة مشرفة للرياضة السعودية على الرغم من أن اللعبة تخطو خطواتها الأولى في المملكة وتستهدف في هذه البطولة مزيدًا من الاحتكاك لاكتساب الخبرات.

يذكر أن رياضة كرة المناورة هي رياضة يشارك فيها مجموعة من اللاعبين برمي الكرة على الفريق المنافس ومحاولة تفادي ملامسة الكرة المرمية من الفريق الخصم، والهدف من اللعبة هو إقصاء جميع اللاعبين من الفريق المنافس للفوز.