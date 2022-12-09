ولي العهد: القمة الخليجية الصينية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة

الرياض : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، (الجمعة)، أن القمة الخليجية الصينية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني، معبرا عن تطلع المملكة للتعاون مع الصين في مختلف المجالات ونقله لآفاق أرحب.

وقال في كلمة افتتاحية للقمة الخليجية – الصينية في الرياض، بحضور الرئيس الصيني “نجتمع في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا التعاون”.

كما تابع “القمة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الخليجي الصيني”، مشيدا بقصة نجاح بكين.

وأضاف “بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية، ونستكشف فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد”.

🎥فيديو | #ولي_العهد: تثمن دول الخليج سعي الصين في طرح مبادرات تعنى في تنشيط مسارات التعاون وتعزيز العمل الدولي https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية #الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/GVMVyxJJtZ — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022

وأكد ولي العهد على الاتفاق مع الصين على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية.

كما قال إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على استمرار دورها كمصدر موثوق للطاقة لتلبية احتياجات العالم والصين.

وشدد ولي العهد على أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بخروج “الميليشيات” من المنطقة، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها.

ولي العهد: القمة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لأمن دول الخليجhttps://t.co/SOJ01dpzVW#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/tJnqTvCsWL — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022

دعم ثابت

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ “سنواصل دعمنا الثابت لأمن دول الخليج، وسنواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج”.

وتابع في كلمته بالقمة الخليجية الصينية من الرياض “مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية”، مشيرا إلى أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي.

فيديو | الرئيس الصيني: علينا تعزيز المواءمة بين استراتيجياتنا التنموية لنكون شركاء في التنميةhttps://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/66gxnSdsqe — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022

وتابع “نعمل سويا على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”، مثمناً جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية.