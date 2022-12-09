ولي العهد: القمة الخليجية الصينية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة

الرياض : البلاد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، (الجمعة)، أن القمة الخليجية الصينية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني، معبرا عن تطلع المملكة للتعاون مع الصين في مختلف المجالات ونقله لآفاق أرحب.
📸#صور | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. #ولي_العهد يرأس قمة "الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية".https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية pic.twitter.com/moKyIaXdnx
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
#ولي_العهد في #القمة_الخليجية_الصينية: الصين شريك أساسي لدول الخليج ونتطلع للتعاون في مختلف المجالاتhttps://t.co/mPiWMeCxAJ pic.twitter.com/Mphx7cUOE3
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وقال في كلمة افتتاحية للقمة الخليجية – الصينية في الرياض، بحضور الرئيس الصيني “نجتمع في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا التعاون”.
فيديو | #ولي_العهد في #القمة_الخليجية_الصينية: قمتنا مع الصين تؤسس عهد تاريخيا جديدا https://t.co/mPiWMeCxAJ pic.twitter.com/kcAbca5jFe
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
كما تابع “القمة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الخليجي الصيني”، مشيدا بقصة نجاح بكين.
🎥 فيديو | #ولي_العهد: نتوقع استمرار ارتفاع التبادل التجاري مع الصين في السنوات المقبلة https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/IqhoepsWHL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وأضاف “بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية، ونستكشف فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد”.
🎥فيديو | #ولي_العهد: تثمن دول الخليج سعي الصين في طرح مبادرات تعنى في تنشيط مسارات التعاون وتعزيز العمل الدولي https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية #الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/GVMVyxJJtZ
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وأكد ولي العهد على الاتفاق مع الصين على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية.
كما قال إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على استمرار دورها كمصدر موثوق للطاقة لتلبية احتياجات العالم والصين.
🎥 | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر جمهورية #الصين الشعبية شريكًا أساسيًا مهمًا.https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية pic.twitter.com/kHoiq1cAKt
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وشدد ولي العهد على أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بخروج “الميليشيات” من المنطقة، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها.
ولي العهد: القمة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني
الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لأمن دول الخليجhttps://t.co/SOJ01dpzVW#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/tJnqTvCsWL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
دعم ثابت
من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ “سنواصل دعمنا الثابت لأمن دول الخليج، وسنواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج”.
🎥 فيديو | الرئيس الصيني: نشيد بالتماسك الخليجي في وجه التحولات العالمية https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/F9HFjL9O0B
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
🎥فيديو | الرئيس الصيني: الصين ستواصل دعمها لدول مجلس التعاون للحفاظ على أمنها https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/KFLMX0NTym
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وتابع في كلمته بالقمة الخليجية الصينية من الرياض “مجلس التعاون الخليجي نجح في تخطي التحديات العالمية”، مشيرا إلى أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي.
فيديو | الرئيس الصيني: علينا تعزيز المواءمة بين استراتيجياتنا التنموية لنكون شركاء في التنميةhttps://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/66gxnSdsqe
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022
وتابع “نعمل سويا على تحقيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”، مثمناً جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية.
🎥 فيديو | الرئيس الصيني: الصين ستواصل استيراد النفط الخام بشكل مستقر وبكميات كبيرة من دول الخليج https://t.co/mPiWMeCxAJ#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/nc3he8a1nL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 9, 2022