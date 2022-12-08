وزارة الرياضة تعلن تفاصيل السوبر الإيطالي بين إنتر وميلان

الرياض- البلاد
أعلنت وزارة الرياضة تفاصيل المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان وغريمه إيه سي ميلان ضمن كأس السوبر الإيطالي.
ويستضيف استاد الملك فهد (الدرة) مباراة الفريقين يوم 23 يناير المقبل في لقاء مرتقب بين قطبي الكرة الإيطالية ومدينة ميلانو.
يدخل ميلان اللقاء؛ بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، فيما يلعب إنتر بصفته بطل النسخة الأخيرة من كأس إيطاليا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م