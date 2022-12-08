الرياضة وزارة الرياضة تعلن تفاصيل السوبر الإيطالي بين إنتر وميلان

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الرياضة تفاصيل المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان وغريمه إيه سي ميلان ضمن كأس السوبر الإيطالي.

ويستضيف استاد الملك فهد (الدرة) مباراة الفريقين يوم 23 يناير المقبل في لقاء مرتقب بين قطبي الكرة الإيطالية ومدينة ميلانو. يدخل ميلان اللقاء؛ بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، فيما يلعب إنتر بصفته بطل النسخة الأخيرة من كأس إيطاليا.