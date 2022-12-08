الرياضة ديربي الغربية أبرز مواجهات ثامن جولات دوري ممتاز الطائرة

الرياض- البلاد

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثامنة من دوري الممتاز لكرة الطائرة، بإقامة مباراة واحدة تجمع الوحدة والفيصلي على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة عند الساعة الـ 4 عصراً. يقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري كحكم أول ومحمد الحناكي كحكم ثان وأيمن منشي مسجلاً. وتستكمل بقية المباريات يوم السبت بمباراتين، يستضيف في الأولى ضمك خصمه الهلال على صالة وزارة الرياضة بعسير عند الساعة الـ 4 عصراً. يقود اللقاء أمين الطريفي كحكم أول ومحمد الهزيم كحكم ثان وعبدالله آل دكين مسجلاً وعلى نفس الصالة، يلتقي في المباراة الثانية أبها بنظيره النصر عند الساعة الـ 6 مساءً. يقود اللقاء يعقوب السبت كحكم أول ومنصور القحطاني كحكم ثان وأحمد مترك مسجلاً. وتقام الأحد مباراتان؛ حيث يلتقي في الأولى الخليج واليرموك على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ 4 عصراً. يقود اللقاء هاني سنان كحكم أول وعبدالله الوردي كحكم ثان وعلي المدرهم مسجلاً، في حين يلتقي في الثانية الابتسام والترجي على نفس الصالة عند الساعة الـ 6 مساءً. يقود اللقاء سامي أمين كحكم أول وعلي الشهراني كحكم ثان ونزار المشامع مسجلاً. وتختتم مباريات الجولة الثامنة الاثنين في لقاء ديربي الغربية الاتحاد والأهلي عند الساعة الـ 4 عصراً. يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي كحكم أول وخالد الحديثي كحكم ثان وعبدالله أمين مسجلاً. يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري بـ 21 نقطة بدون هزيمة، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ 18 نقطة، فالابتسام بـ 16 نقطة.