حضور لافت لنجوم المنتخب السعودي للقولف في أول أيام البطولة السعودية المفتوحة

جدة- البلاد

عاش لاعبو المنتخب السعودي للقولف يوماً حافلاً بالإثارة في أولى جولات البطولة السعودية المفتوحة برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ووسط أداء مميز؛ حيث خطف سعود الشريف الأضواء بنجاحه في إنهاء المنافسات في المركز الثاني بنتيجة 7 ضربات دون المعدل، فيما نجح زميله فيصل سلهب في الظهور بشكل قوي، إذ أنهى الجولة بنتيجة ضربة دون المعدل، ما يدعم فرصه في المنافسة على اللقب خلال اليومين المقبلين.

وتمثّل البطولة السعودية المفتوحة برعاية صندوق الاستثمارات العامة أولى البطولات المُقدمة ضمن الجولة الآسيوية التطويرية، حيث تفتح أبواب المشاركة أمام اللاعبين من أوروبا وآسيا والعالم العربي، وبجائزة قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، فباتت هذه البطولة إحدى أكبر بطولات الجولة التطويرية، ويملك اللاعبون السعوديون المشاركون فيها فرصة مميزة لتقديم أفضل المستويات، مستغلين عاملي الخبرة والأرض.

وشهدت البطولة مشاركة متصدري قائمة الميرت التايلنديين سوتيبات براتيبتينشاي وتشونلاتيت تشوينبونغام والماليزي شريف الدين عريفن الذين قدموا مستويات مميزة، مما يؤكد جاهزيتهم في الأيام المقبلة للمنافسة بشكل فاعل على اللقب.

وتتواصل نجاحات اللاعبين السعوديين، حيث كان سعود الشريف قد نجح الأسبوع الماضي في خطف وصافة منافسات البطولة العربية في تونس، فيما حلّ المنتخب السعودي في المركز الثالث في المنافسات الجماعية، وتسلّط هذه النجاحات الضوء على التطور اللافت الذي يعيشه لاعبو القولف السعوديون، وسط برامج تدريبية واسعة ومشاركة تنافسية متعددة تفتح الأبواب أمام فرص زيادة الممارسين.