الميزانية السعودية تحقق 102 مليار ريال فائضا في عام 2022

جدة : البلاد

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة لعام 2022.

وسجلت الميزانية السعودية فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال في عام 2022، يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية، وفقا لوزارة المالية.

وبلغت الإيرادات بالميزانية السعودية في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال.

وجاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية بواقع 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.