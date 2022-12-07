اتحاد البلياردو والسنوكر يزكي نجلاء العليان نائبًا للرئيس

الرياض- محمد الجليحي

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر اليوم الأربعاء اجتماعه الدوري الأول برئاسة الدكتور ناصر بن صعب الشمري، وذلك بعد اعتماد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مطلع الأسبوع الجاري.

في بداية الاجتماع، ثمن رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدعم السخي اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للقطاع الرياضي مما ساهم في النقلة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية، مؤكدًا أن هذا الاهتمام الكبير الذي وجدته الرياضة أصبح ملموسًا من الجميع.

وأثنى الدكتور الشمري على الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبيه العربية السعودية، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي واهتمامهما بكل ما يمكن أن يسهم في نجاح الاتحادات واللجان الرياضية. ورحب الدكتور ناصر الشمري بأعضاء المجلس مقدمًا لهم التهنئة ومتمنيًا للمجلس التوفيق والنجاح في دورته الجديدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع؛ في مقدمتها تحديد ميزانية البلياردو والسنوكر، وتوزيع الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة، وتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ودوري الناشئين والبراعم والسيدات.

وتمت تزكية أ. نجلاء بنت عبدالله العليان نائبا لرئيس مجلس الإدارة، كما تم تسمية رؤساء اللجان، وكذلك تزكية الدكتور ناصر الشمري مشرفًا عامًا على لجنة المنتخبات، وعبدالعزيز بن ثاني العنزي رئيسا للجنة الفنية، ومحمد عبدالله البراقي مشرفا عاما على لجنة الحكام، ورئيسا للجنة المدربين، وحصة بنت علي الشهري رئيسة للجنة النسائية، ونهلة بنت عبدالله عسيري رئيسة للجنة التسويق والاستثمار، والحميدي الدوسري رئيسا للجنة المواهب والمناطق، وسلطان الجلمود رئيسا للجنة الإعلامية.