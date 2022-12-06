أبطال مسرحية “سيدتي الجميلة” سعداء بالظهور في موسم الرياض

الرياض : غدير الطيار

أقيم في المركز الإعلامي لموسم الرياض في كراون بلازا المؤتمر الصحفي لأبطال العرض لمسرحية “سيدتي الجميلة”، والتي تبدأ عروضها اليوم من الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر،

وعبر أبطال المسرحية لسيدتي الجميلة عن السعادة التامة بمشاركتهم في تقديم المسرحية في المملكة العربية السعودية.

وأبدى الفنان أحمد السقا سعادته بعمل مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض.

من جهته قال الفنان محمد عبد الرحمن بأنه سعيد بسبب مشاركته في المسرحية، فيما صرح أيضا علاء مرسي أنه من المعتاد في المسرح إعادة المسرحيات الناجحة.

وأشارت ريم مصطفى أن أبطال العمل بذلوا الكثير من الجهد في العمل من أجل إعجاب الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في بطولة المسرحية نجوم الكوميديا أحمد السقا ومحمد عبد الرحمن “توتا” وريم مصطفى وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلي عز العرب وعبير منير وأسامة عبد الله ومصطفى عبد السلام وأحمد علي وهالة السعيد ومحمود ميليجي ومحمد يسري وجابر فراج رؤية إخراجية مصطفى حسني.

وتدور أحداث مسرحية سيدتي الجميلة حول رجل يُدعى كمال، متخصص الإتيكيت، ويهرب من رجل ذي نفوذ بصحبة صديقه، ويقيم لدى بلطجي في حارة شعبية، يلتقي بابنته النشالة التي تحلم أن تتعلم وتغير حياتها، وما أن تجد كمال تلجأ إليه ليعلمها ويغيرها لتصبح من أبناء المجتمع الراقي.