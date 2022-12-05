اتحاد البلياردو والسنوكر يجتمع بممثلي أندية الدوري لشرح آلية ونظام المسابقات

الرياض – محمد الجليحي

يعقد الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالعاصمة الرياض غدا الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لموسم 2023.

يقام الاجتماع عند الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر نادي الشباب الرياضي بحي الصحافة؛ حيث تم توجيه الدعوة لجميع الأندية المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الأولى.

وسيتم خلال الاجتماع شرح آلية نظام الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والأنظمة والتعليمات، وسيتم الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

وسيشارك في الدوري الممتاز 12 ناديا، و8 أندية في دوري الدرجة الأولى، وسيصعد في نهاية الموسم ناديان للدوري الممتاز، ويهبط ناديان للدرجة الثانية.

أما بقية أندية المملكة المسجلة للعبة وعددها 42 ناديا فستشارك في بطولة الدرجة الثانية؛ حيث سيبدأ الموسم الرياضي في السابع من يناير 2023.