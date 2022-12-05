اعلان الفائزين في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي

الرياض : البلاد

رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم حفل إعلان الفائزين في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، في موسمها الثاني تزامناً مع يوم التطوع السعودي العالمي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وكذلك أحد الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني والمتمثل في تشجيع العمل التطوعي.

وقال معاليه في كلمة له خلال الحفل: “في إطار سعي الوزارة لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع، واستكمالاً للنجاحات المحققة في الموسم الأول؛ فقد أطلقنا هذا العام الموسم الثاني للجائزة الوطنية للعمل التطوعي، واليوم نكرّم أصحاب الأعمال التطوعية النوعية، وهي ترجمة عملية للاحتفاء بجهود المتطوعين لتكون ملهمة للآخرين.

وكشف عن بعض الإحصائيات التطوعية , مبينا أنه منذ تدشين المنصة الوطنية للعمل التطوعي وحتى تاريخه، بلغ عدد المتطوعين المسجلين فيها أكثر من 1.2 مليون متطوع ومتطوعة، والجهات المسجلة بالمنصة أكثر من (5,000) جهة، وبلغ عدد المتطوعين أكثر من (527) ألف متطوع من الجنسين، بذلوا خلالها أكثر من (32) مليون ساعة تطوعية، من خلال أكثر من (3000) فرصة تطوعية طرحتها المنصة.

وأضاف ” لا يُعلن عن أي فرصة تطوعية في المنصة إلاّ وتغلق خلال ساعة من الإعلان عنها، وهذا ليس بمستغرب على أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، ونتيجة لذلك سنحقق مستهدف 2030 في عام 2025 بالوصول إلى مليون متطوع”.

وكشف عن إطلاق ثلاث مبادرات نوعية ضمن جهود الوزارة في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي؛ تتضمن ملتقى التطوع السنوي، ومبادرة تطوع بخبرتك، ومبادرة الدوري السعودي التطوعي، بمشاركة 16 نادياً من دوري المحترفين السعودي، بهدف تعزيز تنافسية الأندية الرياضية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطنين ثامر بن عبدالله السعدون حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء وبنات الوطن في العمل التطوعي، وأثره التنموي المستدام، مشيداً بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاعات الحكومية والمجتمعية في تعزيز العمل التطوعي.

وتضمن برنامج الحفل عروضاً مرئية، وقصص نجاح متعددة لمتطوعين من أبناء وبنات الوطن، وأوبريت عن العمل التطوعي في المملكة.

وفي ختام الحفل سلّم المهندس الراجحي الفائزين بجائزة العمل التطوعي جوائزهم، حيث أعلنت الأمانة العامة أسماء الفائزين من أفراد وجهات ومؤسسات.