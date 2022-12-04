نحالو جازان يناشدون البيئة بتأجيل عملية الرش

جازان ـ البلاد

بدأ إنتاج عسل السدر بجازان والنحالون يناشدون “البيئة والزراعة” بتأجيل عملية الرش، حيث وجهت وزارة الزراعة بتخصيص منطقة جازان بكافة محافظاتها لتكون بيئة لتربية وتكاثر سلالة النحل المحلية “النحل البلدي” ومنع دخول سلالات النحل المستوردة إليها، فيما وجهت إدارة المناحل وإنتاج العسل بتقييم الوضع بصورة سنوية وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطبيقها على بقية مناطق المملكة.

ومع بدء موسم ازدهار السدر في محافظة صبيا ناشد عدد من النحالين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بتأجيل عملية رش المبيدات حتى الانتهاء من موسم جمع محصول زهرة السدر، مؤكدين أن عملية الرش قد تقضي على النحل وتكبد النحالين خسائر وأضراراً كبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية النحالين حمدان العامري: إن غابات السدر بالمحافظة تعتبر من أكبر المحميات على مستوى المملكة، حيث يقوم الكثير من النحالين بنقل خلايا النحل للحصول على رحيق زهرة السدر التي لا تنتج في السنة إلا مرة واحدة.

من جهته أوضح كبير النحالين في منطقة جازان حسن الحزيمي، أن أكبر ما يعانيه النحالون هو النحل المستورد الذي ينقل الأمراض إلى النحل البلدي ويقوم بأكل العسل.