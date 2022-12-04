أخضر الصم لكرة القدم للصالات يشارك ببطولة العالم بماليزيا

الرياض- البلاد

يشارك منتخب المملكة للصم في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم للصالات للصم تحت 21عاما، التي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 6 إلى 16 من شهر ديسمبر الجاري 2022 م بمشاركة 16 منتخبا وتقام للمرة الأولى.

وغادرت بعثة أخضر الصم عصر اليوم الأحد مدينة الرياض متوجهة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور استعدادا للمشاركة؛ حيث ترأس البعثة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم عبد الله المطرود وتضم مشرف المنتخب خالد الرويلي والمدرب خالد الشايع وإداري ريان الوطبان والطبيب تركي العتيبي والمترجم أمجد الفيفي.

وتم اختيار 15 لاعباً للمشاركة هم: “ريان الدوسري وتركي العواشز ومشاري ال فارع وخالد الشمري وعبد المجيد الشمري وضيف الله الدوشان وموسى آل إبراهيم ومنصور رابح سالم وكميل الخضراوي وحسن ال فاضل وعلي الشعلة وحسن اليتيمي وإياد العنزي وعلي الحارثي ومحمد بوعوينه”.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم د. سعيد القحطاني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وجميع المسئولين في اللجنة ووزارة الرياضة على دعمهما وتشجيعهما لرياضة الصم على المستوى المحلي والدولي.