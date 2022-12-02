طرح عروض التذاكر المبكرة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 2023

30%.. خصومات الحجز المبكر

الرياض – هاني البشر- خالد مرضاح

تعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، مع عودة سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023، الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا 1، خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2023.

وسيحظى الجمهور مجدداً بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، ومشاهدة سائقيهم المفضلين عن قرب وهم يتسابقون بسرعات فائقة تتخطى معدلاتها 252 كم / ساعة، تحت الأضواء الكاشفة على الحلبة ذات الـ 27 منعطفاً.

وكشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023، اليوم، عن طرح عروض التذاكر المبكرة للسباق الثالث لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، حيث يمكن للجمهور المحلي والعالمي، ابتداء من يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، إجراء عمليات الحجز المسبق لتذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2023.

وسيستمتع حاملو تذاكر الحجز المبكر بخصم يصل إلى 10% لفئة الضيافة المتميزة، وخصم 30% لفئة المدرجات الرئيسية والدخول العام، وسيسري هذا العرض حتى الأسبوع الأول من شهر يناير 2023 وبكمية محدودة من المقاعد، لذا تدعو شركة رياضة المحركات السعودية عشاق الفورمولا 1 إلى سرعة حجز تذاكرهم لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023 في أقرب وقت ممكن والاستفادة من هذا العرض الكبير.

وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أحدث الأماكن على روزنامة الفورمولا 1، حيث استضافت أول سباق لها في شهر ديسمبر 2021، وسباقها الثاني بعد 4 أشهر فقط في مارس 2022، حيث كان كلا السباقين من أكثر السباقات إثارة في الذاكرة الحديثة، وقدما بعض أكثر اللحظات شهرة وإثارة على المسار في كلا الموسمين.

ففي السباق الأول عام 2021، احتدمت المنافسة بين سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابين، مع سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات، البريطاني لويس هاميلتون، خلال سباق عالي السرعة وحافل بالإثارة، والذي انتهى بفوز سائق مرسيدس بشق الأنفس، ليتساوى السائقان في النقاط قبل جولة واحدة من نهاية الموسم. وفي العام 2022، حسم ماكس فيرشتابين الفوز بعد منافسة شرسة خلال لفات السباق الأخيرة، مع سائق فريق فيراري القادم من موناكو تشارلز لوكلير، والذي احتل الصدارة معظم أوقات السباق حتى تمكن فيرشتابين من تجاوزه قبل 3 لفات على خط نهاية السباق، الذي حبس أنفاس الجمهور حتى أمتاره الأخيرة.

وتحفل حلبة كورنيش جدة بسجل حافل من اللحظات المذهلة، ما يجعل عودة الفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع من 17 إلى 29 مارس 2023 حدثاً لا يفوّت.

وتحمل نسخة 2023 في جعبتها المزيد من الفعاليات الفنية المصاحبة للسباق، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الحفلات الموسيقية في العاميين الماضيين، والذي استضافت فيه بعضاً من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى والغناء في العالم مثل جاستن بيبر، وجيسون ديرولو وديفيد غيتا في العام 2021، في حين استضافت في العام 2022 فريق بلاك آيد بيز وكريس براون، ومن المتوقع أن يشهد السباق في العام 2023 عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الترفيهية التي تلائم الجميع.