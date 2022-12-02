الإقتصاد

انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       2 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بشكل طفيف في نوفمبر الماضي، مسجلًا تراجعًا للشهر الثامن على التوالي منذ الارتفاع القياسي في شهر مارس الماضي.

وأوضحت المنظمة اليوم أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، سجل 135.7 نقطة في متوسط الشهر الماضي، وانخفاضًا من 135.9 نقطة في أكتوبر، مشيرة إلى أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وأفادت أن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 في المئة فقط عن مستواه قبل عام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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