انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية

البلاد : وكالات

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بشكل طفيف في نوفمبر الماضي، مسجلًا تراجعًا للشهر الثامن على التوالي منذ الارتفاع القياسي في شهر مارس الماضي.

وأوضحت المنظمة اليوم أن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا، سجل 135.7 نقطة في متوسط الشهر الماضي، وانخفاضًا من 135.9 نقطة في أكتوبر، مشيرة إلى أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وأفادت أن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر فاو لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3 في المئة فقط عن مستواه قبل عام.