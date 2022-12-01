وصول أول سفينة شحن سيارات لميناء الدمام

الرياض – البلاد

أكدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، وصول أول سفينة شحن سيارات تابعة للخط الملاحي “Grimaldi Lines” إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بواسطة السفينة “MSC Cristiana” قادمة من ميناء “MCID” الصيني وعلى متنها 4250 سيارة.

يأتي ذلك استكمالاً للهدف الإستراتيجي لموانئ بشأن “تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية” لرفع تنافسية وتعزيز حضور الموانئ السعودية دوليًا، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات والواردات وتطوير الأعمال التجارية مع العالم تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

ويعتبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وجهة استثمارية واعدة نظرًا لارتباطه محليًا بالميناء الجاف بالرياض ومينائي الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري بمدينة الجبيل الصناعية وعدد من المواقع الأخرى الواقعة على شبكة الخطوط الحديدية “سار” مما يضيف إليه ميزة تنافسية بتطوير خدمات الشحن والتفريغ للسفن.

ويحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021م؛ مكانة رائدة إقليميًا ودوليًا نظرًا لما يمتكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية تتأكد بوصول عدد أرصفته إلى 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة.