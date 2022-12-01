الرياضة “ماركا” تؤكد اقتراب رونالدو من النصر السعودي

جدة- البلاد

كشفت تقارير إسبانية عن اقتراب نادي النصر من حسم صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية يسعى النصر لحسم صفقة التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم. وأوضحت التقارير أن النصر مستعد لدفع 400 مليون يورو للنجم البرتغالي مقابل اللعب بقميصه حتى عام 2025. وكان رونالدو قد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي عقب تصريحات اللاعب القوية ضد النادي الإنجليزي ومدربه الهولندي إريك تين هاج.