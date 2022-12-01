الرياضة

“ماركا” تؤكد اقتراب رونالدو من النصر السعودي

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       1 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
كشفت تقارير إسبانية عن اقتراب نادي النصر من حسم صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
فبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية يسعى النصر لحسم صفقة التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأوضحت التقارير أن النصر مستعد لدفع 400 مليون يورو للنجم البرتغالي مقابل اللعب بقميصه حتى عام 2025. وكان رونالدو قد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي عقب تصريحات اللاعب القوية ضد النادي الإنجليزي ومدربه الهولندي إريك تين هاج.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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